VS zetten zwaarder in op nieuw coronamedicijn van AstraZeneca

De VS en AstraZeneca hebben nu contracten lopen voor de levering van in totaal 700.000 doses van het middel AZD7442, dat nog wacht op goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. Met de extra doses is een bedrag gemoeid van 205 miljoen dollar. Dat ontvangt AstraZeneca als de toezichthouder goedkeuring geeft om het middel te gebruiken.

AZD7442 bestaat uit een combinatie van twee zogeheten monoklonale antilichamen, oftewel in het laboratorium nagemaakte antistoffen, die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten. Er lopen vijf onderzoeken naar de antilichamen. Eerdere experimenten wezen er volgens AstraZeneca op dat het middel in staat is de hechting van het coronavirus aan lichaamscellen te blokkeren.

AstraZeneca is op dit moment vooral in het nieuws vanwege zijn vaccin tegen het coronavirus dat is ontwikkeld met de Universiteit van Oxford. Nederland en veel andere Europese landen hebben de inentingen met het vaccin voorlopig stopgezet als voorzorgsmaatregel, na meldingen van bloedstolsels bij enkele mensen die het vaccin kregen toegediend.