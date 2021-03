Ernstig verloop herseninfarcten bij Covid-patiënten in ziekenhuis

Herseninfarcten komen weinig voor bij coronapatiënten in het ziekenhuis, maar verlopen wel vaak ernstig. Ruim zeven op de tien (71,1 procent) van deze patiënten raakt ernstig gehandicapt of overlijdt. Dat meldt de Hartstichting op basis van onderzoek onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht.

Bij 1,8 procent van de coronapatiënten in ziekenhuizen traden herseninfarcten op. Bij patiënten die op de intensive care lagen was dit 2,7 procent. ‘Opvallend was dat deze patiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname geen groter risico op hart- en vaatziekten hadden dan mensen zonder herseninfarct”, merken de onderzoekers op.

Uit de studie blijkt ook dat de helft van de herseninfarcten optrad bij relatief jonge coronapatiënten die op de intensive care belandden. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 66,5 jaar. Bij hen verliepen de herseninfarcten ook ernstiger dan bij patiënten op de verpleegafdeling. Of dit door de ernst van de infectie komt of door andere factoren, is nog niet bekend. Een ernstige infectie is in het algemeen wel ongunstig voor het herstel na een herseninfarct.

De wetenschappers onderzochten bij coronapatiënten ook complicaties door bloedstolsels in longvaten, ofwel longembolieën. Deze kwamen relatief vaak voor (4,3 procent), vooral op de ic (bijna 13 procent). Van de mensen met een herseninfarct kreeg een op de vijf ook een longembolie, van de mensen zonder herseninfarct ongeveer een op de dertien.