Ministerie past werkwijze tellen briefstemmen aan na problemen

De nieuwe procedure houdt in dat een envelop mag worden geopend om te zien of daar een stempas in zit. Daarna wordt gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is mag de geopende envelop met stembiljet zonder controle in de stembus worden gedaan.

‘Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd”, aldus de bewindsvrouw. Deze procedure was eerder niet mogelijk. Veel briefstemmen zijn daardoor opzij gelegd als ongeldig.