Massademonstraties in Bolivia na arrestatie ex-president

‘Het was geen staatsgreep. Het was een fraude”, stond op een spandoek van een van de demonstranten. Ondanks de gevaren van het coronavirus waren actievoerders massaal op de been in de hoofdstad La Paz en in de steden Cochabamba, Sucre, Trinidad en Santa Cruz.

In Santa Cruz, de economische hoofdstad van het land, kwamen ongeveer 40.000 mensen bijeen op het Christus de Verlosser-plein, waar in het verleden alleen rechtse demonstraties plaatsvonden.

Evo Morales

De regering van Peru meldde dat een van de voormalige ministers van Añez, Roxana Lizarraga, asiel heeft aangevraagd in het land. Na haar arrestatie tweette Añez zondag: ‘Ze sturen me vier maanden naar de gevangenis in afwachting van een proces over een ‘staatsgreep’ die nooit heeft plaatsgevonden.’

De rechts georiënteerde Añez kwam in november 2019 aan de macht als waarnemend president na het vertrek van de socialistische president Evo Morales, die na veertien jaar aan het bewind na politieke onrust moest opstappen. Hij zou hebben geknoeid met de verkiezingsuitslag. Morales ging in Argentinië in ballingschap, maar keerde terug na de verkiezingen in november vorig jaar, toen zijn partijgenoot Luis Arce tot president werd gekozen.

Añez wordt verweten na het vertrek van Morales ongrondwettelijk te hebben gehandeld en in feite samen met haar medestanders een coup te hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd op voorspraak van de strijdkrachten. Ook haar voormalige justitieminister, de chef van de politie en de voormalige bevelhebber van de strijdkrachten en anderen zijn in staat van beschuldiging gesteld.