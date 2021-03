Nederlandse grenzen weer open voor een aantal reizigersgroepen

De coronamaatregelen rondom het inreisverbod worden vanaf dinsdag verruimd. Daarmee mogen reizigers die op de lijst van uitzonderingen staan, zoals langeafstandsgeliefden, weer Nederland in.

Verder staan op de lijst van uitzonderingen onder anderen zakenreizigers, studenten, kennismigranten en professionals uit de culturele en creatieve sector. De uitzonderingscategorieën werden per 23 januari opgeschort vanwege de corona-ontwikkelingen. Die opschorting vervalt per 16 maart. Voor alle reizigers van buiten de Europese Unie of een Schengenland die niet tot een van de categorieën behoren, blijft het EU-inreisverbod gelden.

Het verruimen van het inreisverbod valt samen met een aantal andere aanpassingen in de coronamaatregelen. Vanaf dinsdag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles, is winkelen op afspraak met één klant per 25 vierkante meter mogelijk, mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten met maximaal 4 personen op 1,5 meter sporten en kunnen er naast praktijkexamens ook weer theorie-examens en rijlessen worden gegeven.