Kinderen mogen weer naar zwemles, buitensporten mag met vier

Veel zwembaden organiseren extra zwemlessen om de achterstallige lessen in te halen. ‘Dat kan nu gelukkig makkelijk, omdat de baden dicht zijn voor andere bezoekers”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), ‘en het is ook fijn dat we ruim voor de zomer beginnen. Zo kunnen kinderen veilig naar het strand in hun vakantie.’

Tijdens de zwemlessen is er een coronaprotocol. Zo moeten ouders hun kinderen in zwemkledij, met daaroverheen een badjas of joggingpak, naar het zwembad brengen. Na de les mogen ouders helpen afdrogen, mits ze de 1,5-regel aanhouden. Ook zijn er speciale looproutes bij de kleedkamers.

Mensen die moeten rijden voor hun werk mogen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) lessen volgen en examens doen. Beroepschauffeurs zijn verplicht elke vijf jaar aan nascholing te doen, om ervoor te zorgen dat ze veilig de weg opgaan.

Het CBR roept kandidaten op om goed voorbereid naar de toetsen te komen, ‘omdat er door corona en het lage slagingspercentage 600.000 theorie- en praktijkexamens in te halen zijn”.