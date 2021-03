Drugsbaron: Hondurese president ontving partijen coke

De Hondurese president Juan Orlando Hernandez ontving cocaïnezendingen uit Colombia en bedroog de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA, zei een voormalig drugsbaron maandag tijdens een federaal proces in New York.

Leonel Rivera, die het gevreesde Los Cachiros-kartel leidde en nu samenwerkt met de Amerikaanse regering, vertelde dat hij de verdachte, vermeende drugshandelaar Geovanny Fuentes, in 2020 ontmoette in de gevangenis in New York. Fuentes zou toen hebben gezegd over bewijsmateriaal, foto’s en video’s, te beschikken waarop te zien is dat de president partijen coke in ontvangst neemt op de luchthavens van San Pedro Sula en Tegucigalpa.

Fuentes wilde de DEA vragen hem voor een maand vrij te laten om dat bewijsmateriaal op te halen, zei Rivera. De drugsoverdrachten zouden zich onder de neus van de DEA hebben afgespeeld, maar de drugsopsporingsdienst zou daarvan niet op de hoogte zijn geweest.

De aanklagers stellen dat de president van Honduras en Fuentes partners waren in de smokkel van tonnen cocaïne naar de Verenigde Staten, maar Hernandez is niet aangeklaagd. De Hondurese president zegt dat hij onschuldig is en dat Rivera liegt om zijn straf te verminderen.

Het is niet de eerste keer dat de president van Honduras beschuldigd wordt van betrokkenheid bij drugshandel. Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, de broer van de president, werd in 2019 in de VS schuldig bevonden aan grootschalige drugssmokkel. De aanklager zei toen dat hij werd beschermd door zijn broer Juan. Tony Hernandez zou een belangrijke rol hebben gespeeld binnen een ‘verfijnde, door de staat gesponsorde organisatie’ die opereerde met de hulp van de Hondurese regering, militairen en politieambtenaren. Tony werd daarbij de hand boven het hoofd gehouden door zijn broer de president. Hij zou op zijn beurt weer een bedrag van 1 miljoen dollar hebben ontvangen van de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.