Zorgen bij partijen over problemen met briefstemmen

De verwarring over briefstemmen leidt ook bij politieke partijen tot zorgen. Momenteel wordt nog overlegd wat er moet gebeuren met briefstemmen van 70-plussers die hun stempas of stembiljet in de verkeerde envelop hebben gedaan. Ook zou er onduidelijkheid zijn bij de gemeenten over de instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De PvdA eist "snel opheldering" van minister Ollongren, de ChristenUnie noemt de situatie "zorgelijk".