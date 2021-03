JA21-leider Eerdmans zoekt toenadering tot SGP

Joost Eerdmans van de nieuwe partij JA21 ziet samenwerking met de SGP wel zitten en vroeg SGP-leider Kees van der Staaij tijdens het praatprogramma Op1 of die dat ook zo zag. Een volmondig 'ja' kreeg hij niet.

Volgens Eerdmans hebben JA21 en de SGP meer overeenkomsten dan die laatste heeft met de ChristenUnie. De SGP en de ChristenUnie werken vaak samen. Maar Eerdmans vindt dat de ChristenUnie "steeds linkser" wordt. Zijn rechts-conservatieve partij zou het bijvoorbeeld wat betreft immigratie en EU-kritiek goed kunnen vinden met de SGP. "Zou u bij voorkeur met de ChristenUnie of met JA21 in een kabinet willen?" wil Eerdmans dan ook weten.

Van der Staaij, wiens partij op ongeveer 3 zetels in de peilingen staat, vindt dat je niet op voorhand partijen moet uitsluiten, maar moet kijken naar overeenkomstige punten in de partijprogramma's. "Qua medisch-ethische vraagstukken hebben we grote verwantschap en herkenning met de ChristenUnie, qua migratie weer meer met JA21." Van der Staaij stelt voor dat de drie partijen het samen proberen. Gezamenlijk zouden de partijen volgens de peilingen op 7 tot 14 zetels uitkomen.

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, vindt 'links' overigens een vervelende benaming voor zijn partij. Liever spreekt hij over 'sociaal', omdat links volgens hem staat voor een grote overheid. Hij wil "naastenliefde handen en voeten" geven, en vindt zijn partij daarmee "sociaal".