Hoekstra: 'belangrijke thema's' ontbreken in campagne

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt dat de verkiezingscampagne te weinig over "de inhoud" gaat. Hij is het eens met zijn partijgenoot Pieter Omtzigt dat "veel grote belangrijke thema's soms niet en soms alleen heel beperkt aan bod komen", zei hij in het praatprogramma Jinek.

Hoekstra zou graag meer praten over de rol van Nederland in de Europese Unie en andere "geopolitieke onderwerpen", zoals de manier waarop het kabinet met China moet omgaan.

Dat de campagne soms meer over plannetjes, oneliners en zelfs de huisdieren van lijsttrekkers gaat, komt volgens Hoekstra onder meer door de coronaregels. "Er zijn geen podia om te vertellen waar je met Nederland in Europa naartoe wil." Maar het ligt ook aan de "opzet van al die plekken waar Jesse Klaver en ik komen opdraven", zei hij, wijzend naar de GroenLinks-leider die ook in de uitzending zat. Hoekstra noemde als voorbeeld het EenVandaag-debat van eerder die avond, waar de lijsttrekkers één op één met tegenstanders in debat gingen, maar per onderwerp slechts drie minuten spreektijd per persoon kregen.

Toch hebben ook politici zelf invloed op de onderwerpen die besproken worden, gaf Hoekstra toe. Zo wilde Omtzigt zelf in debat met premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte. "Maar het enthousiasme onder andere van de heer Rutte om met mensen breed in debat te gaan, was niet overweldigend."