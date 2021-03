Hoekstra: ontspannen omgaan met tegenslagen campagne

‘Je moet er ontspannen mee omgaan”, zegt CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra over de afgelopen weken in de campagne, die volgens hem ‘niet van een leien dakje’ gaan. ‘Ik heb wel eens grotere tegenslagen gehad”, verzekert de demissionair minister van Financiën. Heel veel dingen gaan juist wel goed, vindt hij. Zijn debat met Lilianne Ploumen bij EenVandaag op maandagavond was volgens hem bijvoorbeeld ‘uitstekend”, zegt hij na afloop.

In dat debat ging het opnieuw over het plan van het CDA om de WW met een jaar te verkorten. Eerder gaf Hoekstra toe dat hij zelf voor onrust heeft gezorgd door de manier waarop dat plan in het nieuws kwam. In een tweetal tv-optredens moest de CDA-leider antwoorden over zijn eigen verkiezingsprogramma schuldig blijven. Toch heeft hij ‘altijd vertrouwen”, en gaan de recente debatten volgens Hoekstra juist heel goed.

‘Die is er nooit af geweest”, zegt Hoekstra zelfs op de vraag of de campagne daarmee weer op de rails is. Bovendien is er voor het CDA nog veel te winnen, denkt hij. Veel kiezers zweven nog, en de lijsttrekker zegt dat ‘veertig, vijftig procent van de kiezers nog twijfelt tussen VVD en CDA. Dus ik kijk vol vertrouwen naar woensdagavond.’ Hoekstra wil de kiezer ervan overtuigen op het CDA te stemmen door ‘gewoon het verhaal te vertellen waar we in Nederland naartoe willen”.

Hoekstra wil het graag juist hebben over het Nederland na de coronacrisis. ‘Het is begrijpelijk dat we heel erg bezig zijn met corona, maar als je eerlijk bent, gaan de komende vier jaar juist over hele andere onderwerpen.’