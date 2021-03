Ministerie: opkomst eerste verkiezingsdag tussen 5 en 8 procent

Volgens het ministerie is de eerste verkiezingsdag goed verlopen. "Van veel gemeenten horen we terug dat zij en kwetsbare kiezers blij zijn met deze extra mogelijkheid om in een rustige omgeving hun stem uit te brengen."

Onderzoeksbureau Ipsos dat in opdracht van de NOS onderzoek deed, kwam tot 17.00 uur op een opkomst van 5 procent. In het percentage zijn de stemmen die per brief worden uitgebracht niet meegenomen.

Maandag zijn de allereerste stemlokalen voor de Tweede Kamerverkiezingen open, vooral voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Ook dinsdag gaat een beperkt aantal stemlokalen open voor deze groep. In totaal zijn er op die dagen zo'n 1600 stembureaus beschikbaar. Woensdag 17 maart zijn er 9200 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen.