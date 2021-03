België blijft doorgaan met AstraZeneca-vaccin

België blijft het coronavaccin van AstraZeneca voorlopig toedienen. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie beslist na een advies van de Hoge Gezondheidsraad, waar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke met spoed om had gevraagd. Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) was bij het overleg betrokken.

Een opschorting, zelfs tijdelijk, is volgens de Belgische experts nadelig voor de vaccinatiecampagne in het algemeen. Volgens de Gezondheidsraad komt het aantal gevallen met bloedstolsels net zo vaak voor bij AstraZeneca als bij het Pfizer-vaccin. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat de gevallen van bloedproppen vaker voorkomen wanneer met AstraZeneca wordt gevaccineerd dan in een niet-gevaccineerde populatie, aldus de Hoge Gezondheidsraad.

Steeds meer landen hebben het inenten met AstraZeneca tijdelijk stilgelegd. Ze willen eerst zeker weten dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Noorwegen en Denemarken staakten het gebruik van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut vorige week al. Een tiental Europese landen is daarna gevolgd, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is er geen reden om met prikken te stoppen. Donderdag komt het EMA met een nieuw advies.