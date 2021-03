Twitteraccount Piratenpartij-lijsttrekker geblokkeerd

Het twitteraccount van de lijsttrekker van de Piratenpartij, Matthijs Pontier, is maandagmiddag geblokkeerd. Wie zijn account nu wil bezoeken, krijgt eerst een waarschuwing te zien dat er "verdachte activiteit" op het account is opgemerkt.

Om welke verdachte activiteit het gaat, is niet duidelijk. De Piratenpartij laat weten dat Pontier wel vaker tweet over zaken die de partij als "verdachte activiteiten" omschrijft, zoals "de toeslagenaffaire, de Rutte-doctrine en politiegeweld bij demonstraties, zoals gisteren op het Malieveld".

Het is niet de eerste keer dat Twitter ingrijpt in een account van een Nederlandse politicus. In 2019 werd het account van PVV-leider Geert Wilders twaalf uur lang geblokkeerd wegens haatzaaien. Deze maand merkte het sociale netwerk een bericht van een FVD-lijsttrekker Thierry Baudet, over corona, aan als misleidend.

"De Piratenpartij zie het blokkeren van kandidaat-Kamerleden in verkiezingstijd als onacceptabele beïnvloeding van het democratisch proces," laat de partij weten.