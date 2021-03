President Biden nog achter prominent partijgenoot Cuomo

De Amerikaanse president Biden wacht de uitkomst af van het onderzoek naar seksuele intimidatie door de prominente Democratische partijgenoot Andrew Cuomo. Deze gouverneur van de staat New York is door meerdere vrouwen beschuldigd van ongewenst gedrag en staat onder druk op te stappen.

Biden zei niets over een mogelijk aftreden van de bekende Democraat, maar hij noemde de ontwikkelingen wel verontrustend. Hij wees op het lopende onderzoek en wil zien ‘wat dat oplevert”. Hij drong aan op een snel en grondig onderzoek.

Andere kopstukken van de Democratische Partij hadden Cuomo opgeroepen zijn positie te overwegen. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van het parlement, Nancy Pelosi, vroeg zich af of de gouverneur nog wel geschikt is zijn ambt te bekleden: ‘De vrouwen die de gouverneur hebben aangeklaagd moeten serieus worden genomen. Hun beschuldigingen zijn geloofwaardig en ernstig.’

Het parlement van de staat New York onderzoekt of Cuomo kan worden afgezet. Justitie stelde eerder al een onderzoek naar hem in. De gouverneur wil dat de onderzoeken snel worden afgerond en zegt daaraan mee te werken. Van opstappen wil hij niets weten.