ChristenUnie en SP nemen Kaag op de korrel

D66-leider Sigrid Kaag ligt maandag onder vuur van de ChristenUnie en de SP. ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers vindt het "politiek arrogant" dat Kaag medisch-ethische kwesties zoals 'voltooid leven' wil overlaten aan de Tweede Kamer en niet tijdens de formatie wil bespreken. SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat Kaag duidelijker moet zijn over de koers van D66 onder haar leiderschap. Het virtuele zetelaantal van D66 stijgt al enkele maanden in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen.

Marijnissen vindt dat er nog weinig terechtkomt van Kaags "nieuwe leiderschap". De D66-leider legt daar veel nadruk op in haar campagne. Marijnissen verwijt Kaag niet te zeggen of ze een links of progressief kabinet wil vormen. In het radioprogramma 1 op 1 noemt Marijnissen D66 "een soort VVD-light".

Segers valt haar aan op de formatie. Hij vindt dat "alles besproken moet kunnen worden" aan de formatietafel, ook het wetsvoorstel over 'voltooid leven'. Die wet regelt dat mensen vanaf 75 jaar die hun leven voltooid vinden maar niet uitzichtloos lijden, toch hulp bij het sterven kunnen krijgen. Segers hekelt dat voorstel en noemt het zelfs een mogelijk breekpunt voor zijn partij. Liever wil hij werken aan "waardig ouder worden", zoals het tegengaan van eenzaamheid.

Weghouden bij de coalitie

Kaag wil het onderwerp juist weghouden bij de coalitie en overlaten aan de Kamerleden. Maar Segers vindt dat alle onderwerpen waar een partij over wil praten op tafel mogen komen. "Je wilt weten waar in een coalitie mogelijke splijtzwammen zitten." De CU-leider hoopt snel te kunnen formeren na de verkiezingen, mogelijk met de huidige coalitiepartners. Daarom wil hij vooral op hoofdlijnen afspraken maken. Op de details kan het kabinet dan later zaken doen met de Kamer.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra, die de wet voor voltooid leven heeft gemaakt, vindt Segers' aanval ongepast. "Huh? Arrogantie? D66 wil juist dat ieder Kamerlid naar eer en geweten kan stemmen. Het geeft geen pas om dit soort woorden te gebruiken."