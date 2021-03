OM en burgemeester gaan demonstratie Malieveld nabespreken

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gaat het optreden van de ME, zondag tijdens de demonstratie op het Malieveld, nabespreken met de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie. Dat is gebruikelijk bij grote demonstraties in de stad, zegt Van Zanen. ‘Politiegeweld is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt altijd getoetst door de politie en eventueel door de Ombudsman, het Openbaar Ministerie en de rechter”, reageert Van Zanen op kritiek van Amnesty International, die stelt dat beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld.

Amnesty dringt bij de Haagse burgemeester aan op onderzoek. Van Zanen zegt: ‘Na herhaaldelijk waarschuwen en meermaals vorderen door de politie, weigerde een groep demonstranten weg te gaan. Deze personen zijn uiteindelijk van het Malieveld verwijderd. Een aantal demonstranten heeft zich gewelddadig naar politieagenten gedragen. Er is nooit een reden om geweld tegen hulpverleners te gebruiken.’

Van Zanen wijst erop dat zondag twee grote demonstraties in zijn stad waren. De demonstratie van Nederland in Verzet tegen het kabinetsbeleid zou niet officieel zijn aangekondigd. De burgemeester besloot de spontane demonstratie van ‘koffiedrinkers’ in de loop van de middag te ontbinden. Van Zanen: ‘De demonstratie van Klimaatalarm is goed en veilig verlopen. Politie-inzet was er onder meer op gericht om te zorgen dat ook deze demonstranten veilig hun grondrecht konden uitoefenen.’