Canada beschouwt vaccin AstraZeneca als veilig

Gezondheidsdeskundigen in Canada beschouwen alle vaccins die in het land worden toegediend als veilig en effectief, inclusief dat van AstraZeneca. Premier Justin Trudeau zei dat maandag nadat tal van EU-landen het gebruik van het middel uit voorzorg hadden opgeschort na meldingen van bijwerkingen.

De meldingen in Europa gaan over bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. De Italiaanse autoriteiten hebben een partij van bijna 400.000 AstraZeneca-vaccins in beslag genomen in een onderzoek naar een sterfgeval.

Canada kijkt vanzelfsprekend naar wat er aan de hand is met ‘een specifieke partij’ in Europa, aldus Trudeau, die zijn landgenoten verzekerde dat in Canada geen doses uit die partij zijn geleverd. Het AstraZeneca-vaccin werd vorig maand goedgekeurd in Canada. Het land heeft 20 miljoen doses besteld, en krijgt er half mei nog 2 miljoen extra.

In de Verenigde Staten is het middel, dat werd ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Oxford, nog niet goedgekeurd. De resultaten van een grote laatste klinische test worden momenteel beoordeeld. Over ongeveer een maand zou het AstraZeneca-vaccin in de VS een noodtoelating kunnen krijgen, zei Francis Collins, directeur van de nationale gezondheidsinstituten maandag.