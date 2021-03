Britse premier staat vierkant achter vaccin AstraZeneca

Het coronavaccin van AstraZeneca is veilig en de Britse regering heeft alle vertrouwen in de inentingscampagne met het middel van de Brits-Zweedse farmaceut. Premier Boris Johnson zei dat maandag nog voordat Duitsland, Frankrijk en Italië het gebruik van het vaccin uit voorzorg stop hadden gezet. Nederland had daar zondagavond al toe besloten.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al miljoenen mensen ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. ‘Ja, dat kan ik”, zei Johnson op de vraag of hij mensen gerust kon stellen. Hij wees op de Britse medicijnwaakhond die volgens hem een van de meest stevige en ervaren toezichthouders ter wereld is. Die ziet volgens de premier ‘geen enkele reden’ het vaccinatieprogramma in zijn land te staken.

Meldingen over bloedstolsels bij met het AstraZeneca-vaccin ingeënte mensen hebben geleid tot de stopzettingen in veel EU-landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag dat er momenteel geen bewijs is dat de incidenten worden veroorzaakt door het vaccin.

Het bedrijf zelf deelde zondag een analyse van de gegevens van meer dan 17 miljoen mensen die in Europa het coronavaccin kregen. Die heeft ‘geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diepe veneuze trombose (DVT) of trombocytopenie, in een bepaalde leeftijdsgroep, geslacht, batch of in een bepaald land”.