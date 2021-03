Amerikaanse ministers in Tokio voor overleg

De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, zijn in Tokio gearriveerd op hun eerste buitenlandse reis in die functies. Ze bezoeken eerst Japan en dan Zuid-Korea om de banden tussen de VS en de Oost-Aziatische landen aan te halen in een tijd van conflicten met China. De twee bewindslieden kwamen niet met hetzelfde vliegtuig.

Ze spreken dinsdag de Japanse premier Yoshihide Suga die komende maand een bezoek gaat brengen aan president Joe Biden in Washington. Woensdag gaan Blinken en Lloyd naar Zuid-Korea. Blinken gaat daarna naar Alaska waar hij in de grootste stad van die staat, Anchorage, Chinese topfunctionarissen zal ontvangen. Dat wordt het eerste persoonlijke contact op hoog niveau van de Amerikaanse buitenlandminister met Chinese functionarissen. Lloyd zet de reis voort naar India waar hij in het weekend wordt verwacht.

Biden wil de betrekkingen met ‘traditionele bondgenoten’ in ere herstellen of repareren. De onconventionele buitenlandse politiek van zijn voorganger Donald Trump was erop gericht zo min mogelijk tijd en geld te besteden aan buitenlandse ‘toestanden’. Trump deinsde er niet voor terug dit tegenover bondgenoten in Europa en Azië te beklemtonen.