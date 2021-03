ACM herhaalt: klant met reisvoucher mag niet de dupe worden

De ACM had begin dit jaar al duidelijk gemaakt dat het scherp zou toezien op het terugbetalen van de vorig jaar uitgegeven reisvouchers. Afgelopen weekeinde gaf Corendon aan niet in staat te zijn om tijdig met terugbetalingen te beginnen als het door de overheid aangekondigde garantiefonds niet beschikbaar is.

Dat zogeheten voucherfonds werd door het kabinet in december beloofd. In dat fonds, waarop bedrijven die zelf niet genoeg geld in kas hebben een beroep zouden kunnen doen, moet 400 miljoen euro komen te zitten. Het wachten is nog op goedkeuring van de Europese Commissie.