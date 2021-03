Oppositieleider Navalni meldt zich vanuit ‘concentratiekamp’

In een boodschap op Instagram zegt hij te moeten ‘toegeven dat het Russische gevangenissysteem me heeft kunnen verrassen”. ‘Ik had geen idee dat het mogelijk was om een ​​echt concentratiekamp op 100 kilometer van Moskou’ op te zetten. Hij voegt eraan toe dat hij zich in strafkamp nummer 2 in de regio Vladimir bevindt.

Navalni zat na zijn veroordeling de afgelopen weken eerst in een nabijgelegen gevangenis in quarantaine. Met zijn Instagram-bericht bevestigt hij zijn overplaatsing. Hij zit in een extra beveiligde afdeling. Het Russische persbureau TASS had onlangs al gemeld dat hij in het werkkamp zat. Kort daarvoor hadden de advocaten van Navalni gemeld dat zij niet wisten waar hij zich bevond na zijn vertrek uit quarantaine.

De 44-jarige politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. In het Westen is het vonnis als politiek gemotiveerd bestempeld. Navalni ontsnapte vorig jaar aan de dood na een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst.