Rutte wil leren van fouten: ‘Er zijn dingen scheefgegroeid’

Premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte wil leren van de fouten die hij in de afgelopen tien jaar heeft gemaakt, en specifiek ook in de coronacrisis. Een van de lessen die hij heeft geleerd, is dat "we een sterke overheid nodig hebben, die ingrijpt als het nodig is", schrijft Rutte op het zakelijke platform LinkedIn. "Er zijn dingen geweest die ik niet goed heb gezien. Er zijn dingen scheefgegroeid." Als voorbeeld noemt hij dat "de grote middengroepen de economische voorspoed niet in hun portemonnee" voelden.

"Fouten horen bij het leven, en ook bij deze baan. Belangrijk is dat je ze durft toe te geven en vooral dat je keihard werkt aan de oplossing", valt te lezen in de LinkedIn-post. Hij verwijst indirect naar lessen die hij geleerd heeft van het toeslagenschandaal. Volgens Rutte is het hem nu duidelijker "dat we een sterke overheid nodig hebben, die ingrijpt als het misgaat. Die zich actief bemoeit met de dingen die belangrijk zijn voor de middenklasse. Die kiest voor mensen in plaats van voor het systeem".

Daarnaast is de coronacrisis een onderwerp waarvan de VVD-leider wil leren. "Onze zorg moeten we versterken. Zodat we voor medicijnen en beschermingsmiddelen niet meer afhankelijk zijn van landen ver weg. Zodat we sneller meer ic-bedden kunnen regelen", zegt hij. Oppositiepartijen als de SP en PVV zijn vaak kritisch op de VVD van Rutte. Zij vinden dat er te weinig aandacht is geweest voor de zorg.

De VVD lijkt volgens de peilingen zetels te winnen en daarmee veruit de grootste partij te worden. Rutte hoopt zijn premiersbonus op te strijken: de partij van de premier kan vaak rekenen op extra stemmen, omdat de minister-president landelijk bekend is. Volgens opiniepeilers en politicologen krijgt Rutte daarnaast mogelijk ook een 'coronabonus', omdat hij samen met coronaminister Hugo de Jonge het gezicht is geworden van de crisisaanpak. Tegelijkertijd kleven er vaak veel kwesties aan een premier, zeker als diegene al zo lang in het Torentje zit als Rutte.