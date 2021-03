Betalingsverwerker Stripe streeft qua waarde Facebook voorbij

Online betalingsdienstverlener Stripe heeft in een nieuwe financieringsronde 600 miljoen dollar opgehaald. Daarmee hangt aan de start-up nu een prijskaartje van ongeveer 95 miljard dollar. Stripe is daardoor de waardevolste onderneming voorafgaand aan een beursgang ooit, waardevoller dan Facebook voorafgaand aan de beursgang in 2012. In een jaar tijd is de waarde van Stripe bijna verdrievoudigd.

Met de technologie van Stripe doen internetbedrijven en onlinemarktplaatsen jaarlijks voor miljarden dollars aan betalingen voor miljoenen gebruikers. Klanten zijn onder meer consumentenapps- en websites als Airbnb en The RealReal en zakelijke makers van bedrijfssoftware als GitHub en Twilio. Ook Amazon, Salesforce en Lyft maken gebruik van Stripe.

De coronacrisis heeft de overgang naar onlinebetalingen ook verder versneld, waar onder andere Stripe van profiteerde. Daarbij heeft Stripe ook samenwerkingsverbanden met banken op het gebied van onlinebetalingen, zoals met Citigroup, Goldman Sachs en Barclays.

Vermogen

Het bedrijf werd in 2010 opgericht door twee Ierse broers, de nu 32-jarige Patrick Collison en zijn jongere broer John van 30. Volgens de Bloomberg Billionaires Index steeg hun vermogen bij de laatste waardering tot 11,4 miljard dollar elk, tegen 4,3 miljard dollar bij de laatste financieringsronde.

Stripe wil onder meer gaan investeren in zijn Europese activiteiten en dan met name op het hoofdkantoor in Dublin. Dit vanwege de stijgende vraag naar zijn diensten. Stripe heeft ook nog een hoofdkantoor in de Amerikaanse stad San Francisco.

Vooralsnog is de blik van Stripe gericht op overnames. Het bedrijf heeft momenteel nog geen plannen om naar de beurs te gaan. Eerder wist Stripe voormalig gouverneur van zowel de Bank of England als de Bank of Canada, Mark Carney, als bestuurder aan zich te binden. Carney richt zich als bestuurder onder meer op het regelen van fondsen voor bedrijven om initiatieven vooruit te helpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.