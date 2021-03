WHO: belangrijk dat coronavaccinatie doorgaat

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties kijkt naar meldingen over het coronavaccin van AstraZeneca. Maar volgens de organisatie ‘is er momenteel geen bewijs dat de incidenten worden veroorzaakt door het vaccin. Het is belangrijk dat de vaccinatiecampagnes doorgaan zodat we levens kunnen redden en ernstige ziektes door het virus kunnen tegengaan.’