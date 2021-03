Srebrenica-film Quo vadis, Aida? genomineerd voor Oscar

De Bosnische film Quo vadis, Aida?, met daarin onder anderen de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, is genomineerd voor een Oscar. De film, mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279, maakt kans op een beeldje in de categorie beste buitenlandse productie van het jaar.

De film gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. De drie Nederlandse acteurs spelen VN-soldaten uit Nederland. Vanwege de coronamaatregelen gaat de film eind april in première.

Ook de film Druk, van de Deense regisseur Thomas Vinterberg, is genomineerd in deze categorie. De tragikomedie, mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi, vertelt over een groep docenten die besluiten voortaan wat alcohol te drinken voordat zij les gaan geven.

De nominaties werden maandagmiddag bekendgemaakt. De uitreiking van de Oscars is eind april.