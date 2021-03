Opnieuw doden bij demonstraties in Myanmar

Zeker vijf mensen zijn maandag in Myanmar gedood bij protesten tegen de staatsgreep. Betogers gingen opnieuw de straat op nadat een dag eerder zeker 44 demonstranten werden gedood. Het was de dodelijkste dag sinds het begin van de demonstraties tegen de junta.

Getuigen zeggen dat maandag op twee verschillende locaties mensen zijn doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd in de steden Myingyan en Aunglan. Een demonstrant in de laatstgenoemde plaats zou in zijn hoofd zijn geschoten. Ook melden getuigen dat er in de twee steden enkele tientallen gewonden zijn gevallen.

Sinds de coup van 1 februari worden in Myanmar dagelijks demonstraties gehouden. De veiligheidsdiensten treden hard op. Inmiddels zijn meer dan 120 mensen gedood, meldt de Myanmarese organisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Myanmarezen blijven ondanks het stijgende dodental op straat hun ongenoegen tonen over de door het leger gepleegde staatsgreep. De militairen claimen dat de verkiezingen van vorig jaar frauduleus zijn verlopen, maar hebben dit tot heden niet bewezen.