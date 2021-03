Spaanse vicepremier Iglesias stapt uit kabinet voor regiopolitiek

De Spaanse vicepremier Pablo Iglesias stapt uit de regering om mee te gaan doen aan de verkiezingen in mei in de regio Madrid. Iglesias van de linksradicale partij Unidas Podemos zegt dat Madrid een linkse regering nodig heeft en dat hij daarbij kan helpen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez moet volgens media blij zijn met het vertrek van Iglesias. De sociaaldemocratische PSOE van de premier regeert al langer dan een jaar samen met Unidas Podemos in een minderheidsregering. De twee regeringspartners hebben echter in toenemende mate en steeds vaker ruzie over allerlei onderwerpen.

Sánchez wilde eerder eigenlijk helemaal niet dat Iglesias zelf in het kabinet kwam te zitten. Iglesias ligt bovendien door een reeks incidenten onder vuur in de PSOE, onder meer over zijn recente steun aan relschoppers in een aantal Spaanse steden.