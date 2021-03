Stemmen komt maandag op gang

Het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen komt maandag, de eerste dag dat het kan dit jaar, op gang. Volgens cijfers van de zogenoemde stem-app lijkt de animo om eerder te gaan stemmen niet groot. Het is de bedoeling dat vanwege het coronavirus maandag en dinsdag risicogroepen en kwetsbaren gaan stemmen.

Een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maakt gebruik van die stem-app waarmee de tussentijdse opkomstcijfers te volgen zijn.

In Amersfoort en Nijmegen lag het opkomstcijfer rond 12.00 uur rond de 3 procent. In Rotterdam is rond het middaguur 0,9 procent komen stemmen. Groningen komt op dat moment uit op 2,1 procent, gevolgd door Den Haag (2,0), Eindhoven (1,7) en Utrecht (1,6).

De opkomstcijfers van dit jaar zijn niet te vergelijken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Er kan ditmaal drie dagen gestemd worden. De 70-plussers konden per brief stemmen.