Zodra AstraZeneca mag worden gebruikt, wordt er extra geprikt

Alle afspraken voor de komende twee weken worden afgezegd. In elk geval tot en met 28 maart wordt het coronavaccin van AstraZeneca niet toegediend. Voor de periode daarna worden nog geen nieuwe afspraken ingepland, omdat het mogelijk is dat die afspraken over twee weken ook allemaal afgezegd moeten worden.

GGD’en geven het coronavaccin van AstraZeneca aan mensen die in verpleeghuizen, revalidatiecentra en de gehandicaptenzorg werken. Huisartsen geven het aan 60- tot 64-jarigen en aan mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas of ademhalingsproblemen. Verder dienen instellingsartsen het vaccin toe aan mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken en aan hun cliënten.

Afbellen

De GGD’en moeten nu 43.000 afspraken annuleren. Het is niet mogelijk om die mensen zomaar een ander beschikbaar vaccin te geven, van Pfizer/BioNTech of Moderna. ‘Er is schaarste, het is niet zo dat er een grote voorraad klaarstaat. Wat we ingepland hadden, is alles wat er de komende weken beschikbaar is”, aldus het RIVM.

De callcenters van de GGD hebben het maandag erg druk met mensen afbellen. ‘We merken ook dat mensen veel vragen aan ons stellen. Mensen die al een keer gevaccineerd zijn en zich afvragen of ze de tweede prik wel op tijd krijgen”, zegt een woordvoerster van de overkoepelende GGD GHOR Nederland. Vooralsnog heeft de prikpauze nog geen directe gevolgen voor hen. Het vaccin van AstraZeneca is half februari voor het eerst in Nederland toegediend en de herhaalprik is na twaalf weken, dus op zijn vroegst half mei.

Mensen die een prik van AstraZeneca hebben gehad, en die onverwachte of onbekende klachten krijgen, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met een arts. Als voorbeeld worden ‘kleinere blauwe plekjes’ (puntbloedingen) in de huid genoemd.