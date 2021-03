ABN AMRO grote verliezer op licht hogere beurzen

Op het Damrak moest ABN AMRO het maandag ontgelden vanwege een uitbreiding van het onderzoek naar witwasproblemen bij de bank. De Europese beursgraadmeters gingen licht vooruit. Vooral de bedrijven die sterk zullen profiteren van het herstel van de coronacrisis, zoals staalmakers en de luchtvaart, deden goede zaken. Beleggers hielden verder de rentes op de obligatiemarkten in de gaten. Een snelle stijging van de marktrentes zorgde in de afgelopen weken voor twijfel over de hoge waarderingen van met name technologieaandelen.

ABN AMRO was de grootste verliezer in de AEX met een min van 4 procent. De bank wordt nu ook verdacht van het veel ernstigere schuldwitwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dat de verdenking is uitgebreid. Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzij gezet. Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING, die in 2018 een schikking met het OM trof van 775 miljoen euro.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 680,81 punten onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen en staalmaker ArcelorMittal, met plussen van 1,8 procent. De MidKap won 0,9 procent tot 1009,82 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent. Vanwege het ingaan van de zomertijd in de Verenigde Staten zal Wall Street de komende twee weken een uur eerder openen en sluiten dan gebruikelijk.

Bpost

Het Poolse InPost, dat in januari naar de Amsterdamse beurs ging, dikte 7 procent aan. De aanbieder van pakketkluisjes liet bij de publicatie van de jaarcijfers weten het Franse Mondial Relay over te nemen voor 565 miljoen euro.

In Parijs steeg Danone 4 procent. Het Franse voedingsconcern kondigde het vertrek van bestuursvoorzitter Emmanuel Faber. De positie van de topman stond al enige tijd onder druk door kritiek van activistische aandeelhouders op de tegenvallende resultaten van het bedrijf. Het Belgische postbedrijf Bpost stuurde topman Jean-Paul Van Avermaet de laan uit en daalde 0,6 procent in Brussel. Afgelopen week werd al bekend dat een aantal bestuurders Van Avermaet niet meer steunde. In Stockholm won Hennes & Mauritz (H&M) dik 1 procent. De Zweedse kledingketen zag de verkopen in de eerste helft van maart herstellen door de heropening van de winkels in een aantal landen.

De euro stond op 1,1929 dollar waard, tegen 1,1943 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 65,88 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 69,50 dollar per vat.