ActiZ is zeer bezorgd over opschorten AstraZeneca-vaccin

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ heeft begrip voor het besluit van zorgminister Hugo de Jonge om het prikken met AstraZeneca tijdelijk te staken. ‘We snappen dat de minister het zekere voor het onzekere neemt, we wachten het even af. Maar we zijn hier wel zeer bezorgd over”, reageert een woordvoerder van de organisatie.

Hij wijst erop dat het besluit vooral medewerkers in de thuiszorg treft. ‘Die stonden klaar voor het AstraZeneca-vaccin. Het is natuurlijk wel zaak dat deze medewerkers zo snel mogelijk worden gevaccineerd, helemaal nu het aantal besmettingen weer oploopt en de derde golf boven de markt hangt”, aldus de zegsman. ‘Maar het is nu even niet anders, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt.’

De woordvoerder kon niet zeggen of zorgmedewerkers tussentijds met andere vaccins ingeënt kunnen worden. ‘Laten we even wachten wat hier uitkomt, voordat we overstappen op alternatieven.’