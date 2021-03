ABN AMRO daalt op Damrak na uitbreiding witwasonderzoek

Het aandeel ABN AMRO werd maandag lager gezet op het Damrak. Beleggers verwerkten het nieuws dat het onderzoek naar witwasproblemen bij de bank is uitgebreid. De Europese aandelenmarkten lieten kleine winsten zien. Beleggers hielden vooral de oplopende rentes op de obligatiemarkten in de gaten. Door de hogere marktrentes neemt de bereidheid van investeerders om risico’s te nemen met hun aandelenportefeuilles af.

ABN AMRO was de grootste verliezer bij de hoofdbedrijven op Beursplein 5 met een min van dik 3 procent. Volgens De Telegraaf wordt de bank nu ook verdacht van het veel ernstigere schuldwitwassen. Dit kan, net als bij ING, leiden tot vervolging van directieleden. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dat de verdenking is uitgebreid.

De Amsterdamse AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 680,72 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1005,45 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

Danone

Het Poolse InPost, dat in januari naar de Amsterdamse beurs ging, klom 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. De aanbieder van pakketkluisjes liet tevens weten het Franse Mondial Relay over te nemen voor 565 miljoen euro.

Danone steeg 4,8 procent in Parijs. Het Franse voedingsconcern kondigde het vertrek van bestuursvoorzitter Emmanuel Faber. De positie van de topman stond al enige tijd onder druk door kritiek van activistische aandeelhouders op de tegenvallen resultaten van het concern. In Brussel won Bpost 1 procent na het ontslag van topman Jean-Paul van Avermaet bij het Belgische postbedrijf. Afgelopen week werd al bekend dat een aantal bestuurders Van Avermaet niet meer steunde. De topman is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, het beveiligingsbedrijf G4S.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) won ruim 2 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen zag de verkopen in de eerste helft van maart herstellen door de heropening van de winkels in sommige landen. AstraZeneca bleef vrijwel vlak in Londen. Verschillende landen, waaronder Nederland, zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca vanwege het ontstaan van bloedproppen na vaccinatie. De Brits-Zweedse farmaceut verklaarde na onderzoek dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad.

De euro was 1,1930 dollar waard, tegenover 1,1943 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 66,27 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 69,90 dollar per vat.