Rechtszitting Aung San Suu Kyi uitgesteld

Een rechtszitting tegen de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi is uitgesteld tot 24 maart. De rechtbank heeft laten weten dat er internetproblemen zijn en dat daarom de zitting is verplaatst.

Aung San Suu Kyi is vorig jaar herkozen als leider van het land, maar militairen hebben dat niet geaccepteerd en aangegrepen om op 1 februari de macht weer te grijpen. Ze heersten al over het land vanaf 1962, toen het nog Birma heette, tot circa tien jaar geleden.

De 75-jarige Aung San Suu Kyi is tijdens de staatsgreep gearresteerd en wordt op een onbekende plaats vastgehouden. Ze moet daar via een videolink voor de rechter verschijnen. Ze wordt beschuldigd van nogal vage wetsovertredingen zoals het illegaal importeren van walkie talkies, het overtreden van coronamaatregelen, het gebruik maken van illegale communicatieapparatuur en het aanwakkeren van angst en paniek. Het is niet duidelijk wat voor straffen de aanklagers beogen.

In heel het land zijn er massale protesten tegen de coupplegers die hard worden neergeslagen. Zondag zouden er zeker 44 betogers door veiligheidstroepen zijn gedood. Het totaal aantal gedode demonstranten sinds de staatsgreep is de 120 gepasseerd.