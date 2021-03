Stemmen vanuit de auto of met de fiets in de RAI

Halsema stemde maandag nog niet. ‘Ik stem woensdag, de dag waarop alle mensen die volkomen gezond zijn kunnen stemmen”, aldus Halsema. Na haar bezoek aan de fietsstemstraat ging ze door naar de autostemstraat om zich daar te laten informeren.

De evenementenhal is een van de 48 locaties in de hoofdstad waar al vanaf maandag kan worden gestemd. De 50 stembureaus die hier zijn ondergebracht zijn bedoeld voor kiezers die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. In het 127-jarige bestaan is de RAI nooit eerder een stemlocatie geweest. De kiezers stonden maandagochtend al voor 7.30 uur in de rij om hun stem te kunnen uitbrengen.

De stembureaus zijn geopend tot 21.00 uur. Op woensdag, de officiële verkiezingsdag, zijn in heel Amsterdam op 370 locaties in de stad 473 coronaproof stembureaus ingericht.