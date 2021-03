AstraZeneca in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

De Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca blijft in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten over het coronavaccin dat vanaf maandag tijdelijk niet meer wordt gebruikt in Nederland. De farmaceut stuurde zondagavond nog een veiligheidsrapportage naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een woordvoerster van AstraZeneca zegt maandag dat het bedrijf voorlopig moet wachten op een beoordeling van het CBG. ‘De beslissing is niet aan ons. We respecteren de voorzorgsmaatregel en hebben onze medewerking toegezegd. Daarom hebben we zondag ook ons onderzoek gedeeld.’

Volgens de farmaceut heeft een analyse van de gegevens van meer dan 17 miljoen mensen die in Europa het coronavaccin kregen ‘geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diepe veneuze trombose (DVT) of trombocytopenie, in een bepaalde leeftijdsgroep, geslacht, batch of in een bepaald land”.

Prikstop

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte zondagavond bekend dat er voorlopig niet meer wordt ingeënt met het middel van AstraZeneca, vanwege een mogelijk verhoogd risico op stolselvorming (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

‘Tot dusver zijn er in de EU en het VK 15 gevallen van DVT en 22 gevallen van longembolie gemeld bij degenen die het vaccin kregen (stand van zaken op 8 maart). Dit is veel lager dan verwacht mag worden bij een algemene populatie van deze omvang en dit is vergelijkbaar met andere goedgekeurde COVID-19-vaccins”, aldus AstraZeneca in een verklaring.