Opstartproblemen met stemapp op stembureaus

In een stembureau in Rotterdam in The Student Hotel werkte de app niet waardoor de namen van de stemmers handmatig opgezocht moesten worden. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zijn de problemen met de app inmiddels verholpen. "Opstartproblemen zijn er altijd. Maar de app werkt nu weer", aldus de woordvoerder.

Omdat het maandagochtend bij het stembureau nog niet druk was, zorgde het niet werken van de app niet voor grote problemen.