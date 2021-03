Lucht Peking kleurt geel door zwaarste zandstorm in jaren

De lucht in de Chinese hoofdstad Peking kleurde maandag geel door de zwaarste zandstorm in tien jaar. Inwoners van de metropool gebruiken veiligheidsbrillen en mondkapjes om zich te beschermen tegen het rondvliegende zand.

De lokale autoriteiten gaven scholen opdracht om sportactiviteiten in de buitenlucht op te schorten. Mensen met longaandoeningen kregen het advies binnen te blijven en sommige snelwegen zijn gedeeltelijk afgesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd.

Het zicht in de stad is door de storm minder dan 500 meter. Hoofdstedelingen maken zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s. ‘Ik heb het gevoel dat iedere ademtocht me longproblemen geeft”, zei een inwoner. Een 25-jarige vrouw zei dat de zandstorm haar doet denken aan ‘het einde van de wereld”.

Het zand zou naar Peking zijn geblazen door harde wind in de enorme Gobiwoestijn. Ook buurland Mongolië wordt geteisterd door harde wind en zandstormen. Daar vielen zeker zes doden en worden ruim 80 mensen vermist.