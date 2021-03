Smartphonemaker Xiaomi stijgt flink op beurs in Hongkong

Smartphonemaker Xiaomi behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat een rechter in Washington de Amerikaanse handelsbeperkingen tegen het Chinese concern tijdelijk heeft opgeheven. De stemming op de Aziatische aandelenbeurzen was terughoudend, waarbij de technologiesector onder druk stond. Beleggers keken vooral uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager. Xiaomi dikte 8 procent aan. De op twee na grootste maker van smartphones ter wereld was door de voormalige president Donald Trump op een zwarte lijst gezet vanwege banden met het Chinese leger. Door de ingreep werd het Amerikanen verboden aandelen in het bedrijf te bezitten. Volgens de rechter is echter onvoldoende bewezen dat Xiaomi op de zwarte lijst hoort en dat het bedrijf een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,2 procent in de plus op 29.766,97 punten. Rakuten werd bijna een kwart meer waard. Het Japanse e-commercebedrijf wil 2,2 miljard dollar ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Japan Post Holdings zal naar verwachting een belang nemen van dik 8 procent in Rakuten. Het Chinese techconcern Tencent en de Amerikaanse supermarktketen Walmart kopen eveneens aandelen Rakuten en verwerven zo belangen van respectievelijk 3,6 en 0,9 procent. Tencent zakte 3,8 procent in Hongkong door de zorgen over de strengere aanpak van de grote Chinese techbedrijven door Peking.

De hoofdindex in Shanghai was een negatieve uitschieter met een verlies van 1,3 procent. Beleggers waren vooral in afwachting van het eerste hoge overleg tussen Washington en Peking later deze week. De verhoudingen tussen de twee economische grootmachten zijn sterk verslechterd door slepende handelsconflicten, de uitholling van de democratie in Hongkong en de onderdrukking van minderheden in China.