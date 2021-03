Rode Kruis Hulplijn inmiddels ruim 30.000 keer gebeld

Na vooral veel praktische vragen in het begin merkt Het Rode Kruis dat mensen nu vooral een luisterend oor nodig hebben. ‘Zij voelen zich vaak eenzaam en een gesprek met een hulpverlener van de Hulplijn zorgt dan voor wat verlichting of biedt concrete hulp.’

Doordat de Hulplijn (070-4455888) gekoppeld is aan het ‘Let op Elkaar Netwerk’ kunnen na een belletje door het hele land ook vrijwilligers worden ingeschakeld om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen op te halen. Ongeveer 12 procent van de gesprekken levert zo’n concrete hulpvraag op, bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheid om iemand naar de teststraat of priklocatie te brengen.

Eenzaamheid

Maar vaker draait het dus uiteindelijk om eenzaamheid. ‘Ook valt het op dat er mensen zijn die Het Rode Kruis bellen, omdat zij moeite hebben met de digitalisering van de samenleving. Veel communicatie is digitaal en als je geen computer of smartphone hebt of daar niet mee om kunt gaan, is dat een probleem. Alternatieven zijn lastig te vinden, ook omdat buurthuizen of bibliotheken gesloten zijn”, zegt Het Rode Kruis.

Voor anderstaligen biedt het Rode Kruis WhatsApp-Hulplijnen in het Turks (06-48158053), Arabisch (06-48158055), Tamazight (06-48158055), Chinees (06-48158057), Portugees (06-48158083) en sinds vorige week is er ook een Poolse WhatsApp-Hulplijn (06-48158064).