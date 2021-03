FNV wil overheidsfonds voor met corona besmette zorgmedewerkers

Van de medewerkers die in de eerste golf, in het voorjaar van 2020, Covid-19 opliepen, zegt 90 procent nog klachten te ondervinden. Ruim een kwart, 27 procent, heeft financiële gevolgen of verwacht die, aldus de FNV verwijzend naar een enquête van de bond en KRO-NCRV’s tv-programma Pointer onder ruim 3600 zorgverleners. Volgens Pointer wil ruim de helft (55 procent) van de deelnemers aan het onderzoek compensatie voor financiële schade voor de getroffen collega’s.

Een meerderheid van 57 procent van de besmette medewerkers denkt de infectie op het werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt zelfs bijna driekwart op het werk besmet te zijn geraakt.

Onduidelijke richtlijnen

‘Vooral tijdens de eerste coronagolf heeft de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid genomen en waren er te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘Bovendien hebben wij bij het ministerie van VWS maandenlang gewezen op de onduidelijke richtlijnen van het RIVM, waarachter minister Van Ark en haar voorgangers zich steeds verschuilden. Veel werkgevers weigerden hun medewerkers van de nodige beschermingsmiddelen te voorzien, als zij hier wel om vroegen, omdat dat volgens de toen geldende richtlijnen niet noodzakelijk was.’

De FNV wil dat de tegemoetkoming vanuit het fonds vergelijkbaar is met die voor de schildersziekte en voor asbestslachtoffers, maximaal 20.000 euro per getroffene. Er is overigens al een particulier fonds van stichting ZWiC (Zorg na Werken in Coronazorg), waaraan het kabinet heeft bijgedragen.

