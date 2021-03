Curaçao vervroegt opnieuw de avondklok

De regering van Curaçao vervroegt voor een tweede keer in korte tijd de avondklok vanwege de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Dit weekend alleen al ging het om 150 nieuwe besmettingen. Daarmee waren op zondag zeker 373 mensen besmet met het coronavirus. Een week eerder waren dat er nog 112. De stijging komt volgens de overheid vooral door de agressieve, Britse variant.

Op 8 maart werd de avondklok al twee uur vervroegd, van middernacht naar 22.00 uur. Per 15 maart gaat de avondklok om 21.00 uur in. Deze duurt tot 04.30 uur. Daarnaast is er voor publieke bijeenkomsten een maximum gesteld van 25 personen. Dat zal vooral op 19 maart een rol spelen als er verkiezingen voor een nieuw parlement worden gehouden. Die gaan volgens minister-president Eugene Rhuggenaath zeker door.

Ook is onder meer bepaald dat restaurants niet meer dan 25 personen op hetzelfde moment binnen mogen hebben, aan tafels is een maximum van vier personen gesteld. Alle horeca moet om 20.00 uur dicht en privé mogen niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen. Bedrijven wordt opnieuw op het hart gedrukt werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Volgens de overheid is het noodzakelijk om de strengere maatregelen te nemen, om zo verdere verspreiding te voorkomen.