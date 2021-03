Burgemeesters vergaderen digitaal wegens verkiezingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergadert maandagmiddag digitaal. Dat is afgesproken omdat het maandag ook de eerste dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is. Voor sommige burgemeesters zou de reis naar de gebruikelijke vergaderplek in Utrecht op die dag te veel tijd kosten, aldus een woordvoerster van het beraad.

Coronaminister Hugo de Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus schuiven eveneens digitaal aan. De burgemeesters gaan het met De Jonge hebben over het wetsvoorstel voor een quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren uit een land met een hoog besmettingsrisico. Tot nu toe geldt in zulke gevallen een dringend advies voor quarantaine. Als de afzondering verplicht wordt kunnen overtreders een boete krijgen. De burgemeesters willen onder andere meer weten over de handhaving van de plicht.

Ook het ‘toegangstesten’ en de app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze geen coronavirus bij zich dragen komen in het beraad met De Jonge aan de orde. De burgemeesters hebben daarnaast hun mening gegeven over de snelheid waarmee er meer mogelijk is in de samenleving en bespreken dat met beide bewindslieden. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, geeft na afloop van de digitale vergadering een toelichting.