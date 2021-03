Encrochat-gebruikers rond ‘Dikke Piet’ voor rechtbank

De 64-jarige S. uit Voorburg - met een inmiddels decennialange reputatie in de onderwereld - wordt onder meer verdacht van de invoer van drugs, witwassen, corruptie, bedreiging en het leiden van een criminele organisatie.

De verdachten werden in september aangehouden in een internationale drugszaak, mede doordat politie en justitie tijden konden meelezen in de versleutelde berichten van communicatiedienst EncroChat. Door het kraken van deze berichtenservers konden in september tijdens een grote internationale actie meerdere mensen worden aangehouden in Nederland, Spanje en België. Op tientallen locaties zijn invallen gedaan, in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC, maar ook bij deze dienst lukte het de politie om wekenlang berichten mee te lezen. In Nederland zijn tachtig miljoen chats onderschept. Vorige week dinsdag werd de server offline gehaald door de Nederlandse autoriteiten en verrichte de politie dertig arrestaties, bovenop de 43 verdachten die eerder al waren gearresteerd.