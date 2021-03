Stembureaus open, met name voor risicogroepen en kwetsbaren

Ook dinsdag gaat een beperkt aantal stemlokalen open voor deze groep. In totaal zijn er op die dagen zo'n 1600 stembureaus beschikbaar. Op woensdag 17 maart zijn er 9200 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen.

Ook mensen zonder klachten kunnen formeel maandag en dinsdag hun stem uitbrengen. Volgens de Kiesraad worden ze dan niet weggestuurd, maar deze mogelijkheid is in het leven geroepen om de kwetsbare groepen veilig te kunnen laten stemmen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken riep al eerder op dat maandag en dinsdag alleen kwetsbaren naar de stemlokalen moeten komen. Vanwege corona konden kiesgerechtigde 70-plussers ook per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners.

Tijdens de verkiezingsdagen is de avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur ook van kracht. Maar er is dan wel een ontheffing voor mensen die naar het stembureau zijn geweest of mensen die meewerken aan de verkiezingen en het tellen van de stemmen.