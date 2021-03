AstraZeneca: geen bewijs hoger risico op bloedstolsels door vaccin

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico. Het onderzoek had betrekking op meer dan 17 miljoen mensen die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk waren gevaccineerd.

‘Een zorgvuldige beoordeling van alle beschikbare veiligheidsgegevens van meer dan 17 miljoen mensen, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met het Covid-19-vaccin van AstraZeneca, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie, in welke gedefinieerde leeftijdsgroep, geslacht, partij of in welk bepaald land dan ook,’ aldus de verklaring.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam eerder deze week.