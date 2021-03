Pelosi roept gouverneur New York op zijn aftreden te overwegen

In navolging van andere kopstukken van de Democratische Partij heeft nu ook Nancy Pelosi partijgenoot Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, opgeroepen om zijn positie te overwegen. Coumo wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag.

Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, deed dat wel in mildere bewoordingen dan sommige partijgenoten. ‘Ik roep de gouverneur op om na te denken of hij nog wel geschikt is om zijn ambt te bekleden. De vrouwen die de gouverneur hebben aangeklaagd moeten serieus worden genomen. Hun beschuldigingen zijn geloofwaardig en ernstig”, zei Pelosi tegen nieuwszender ABC.

Vrijdag voegden al de senatoren Chuck Schumer en Kirsten Gillibrand van de staat New York zich bij de groeiende groep politici die roept om het vertrek van Cuomo. ‘Het is duidelijk dat gouverneur Cuomo het vertrouwen van zijn regeerpartners en de mensen van New York heeft verloren”, stelt Schumer in een gezamenlijke verklaring met Gillibrand. ‘Gouverneur Cuomo zou moeten aftreden.’

Donderdag besloot het parlement van de staat New York te onderzoeken of Cuomo kan worden afgezet. Justitie stelde eerder al een onderzoek naar hem in. Cuomo wil dat de onderzoeken snel worden afgerond en zegt daaraan mee te werken.