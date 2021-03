Stille tocht voor in Seine gedumpt meisje

Het lot van Alisha veroorzaakte een schok van verontwaardiging in Frankrijk. De verdachten, een jongen en meisje van 15 jaar, worden beschuldigd van moord. Zij kunnen 20 jaar cel krijgen.

Het lichaam van Alisha was maandagavond, kort na de moord, ontdekt in de Seine in de buurt van Parijs. De jongen en het slachtoffer zouden kort een relatie hebben gehad, maar daarna werd de jongen verliefd op het 15-jarige meisje. Het kwam tot een ruzie, en Alisha werd in een hinderlaag gelokt. Ze werd geschopt en geslagen. De twee verdachten gooiden het meisje in het water. Ze was niet bewusteloos, maar ook niet in staat zich te bewegen, aldus justitie. Ze is waarschijnlijk verdronken. Haar lichaam vertoonde talrijke blauwe plekken.