Klimaatorganisaties: ruim 35.000 ‘sloegen alarm’ in 44 plaatsen

Ruim 35.000 mensen in heel Nederland hebben zondag ‘alarm geslagen’ over de klimaatcrisis. Dit gebeurde in 44 plaatsen verspreid over het land, waarbij de meeste deelnemers meededen vanuit huis, de tuin of het balkon. Dat meldden de organisaties achter het initiatief, waaronder Milieudefensie en Greenpeace, zondag.

Het klimaatalarm bestond eruit dat demonstranten om 15.00 uur een minuut lang lawaai maakten met trommels, bellen en hun stem. Ook werden verschillende kerkklokken geluid. Per locatie konden er, als gevolg van de coronamaatregelen, slechts een maximaal aantal mensen meedoen. Zo varieerde het aantal deelnemers in parken of pleinen per gemeente, van bijvoorbeeld 9 mensen in Hoek tot 700 in Groningen.

De initiatiefnemers spreken van een groot succes. De demonstraties zijn in het hele land ordelijk verlopen.