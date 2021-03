Aanhoudingen na opdracht aan demonstranten zich te verspreiden

De laatste tientallen deelnemers aan de demonstratie op het Haagse Malieveld die daar nog steeds in de omgeving zijn, hebben van de politie de opdracht gekregen zich te verspreiden. Ze mogen niet naar het Malieveld terug. Vijf die er toch die kant opgingen, zijn aangehouden en geboeid.

De opdracht tot verspreiding gold de mensen die beland waren in de Mesdagstraat, een doorgaans zeer rustige straat in het Benoordenhout. Daar is er ook één aangehouden.

Aanvankelijk hielden deze actievoerders, die gekant zijn tegen het kabinetsbeleid, zich nog op bij het benzinestation aan de noordkant van het Malieveld. Daar werden ze door de politie verdreven, waarna ze in de Mesdagstraat wachtten op de dingen die komen gingen. Ze konden er aanvankelijk ook niet uit door een blokkade van de politie.

Het Malieveld, het grote grasveld voor het Centraal Station in Den Haag, is inmiddels helemaal leeg.